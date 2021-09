Quand un dirigeant du Barça fait l'éloge du Real Madrid

Alors que le club blaugrana est dans le rouge financièrement et vit des heures sombres au niveau sportif, tout va pour le mieux du côté du rival madrilène.

Co-leader de la Liga (10 points) et récent vainqueur de l’Inter Milan (0-1), la Real Madrid réalise un bon début de saison. De plus, la situation financière du club madrilène est bien moins alarmante que son rival catalan. La Casa Blanca, qui a su se serrer la ceinture durant de nombreux mercatos et a su faire face à la crise du coronavirus, présente une dette inférieure à 50 millions d'euros. D'ailleurs, le club merengue peut rêver de signer Mbappé et Haaland l'été prochain.

Le vice-président du secteur économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, a fait l’éloge du Real Madrid et de son président. "C’est possible qu’ils puissent recruter Mbappé et Haaland. Le Real Madrid est un grand club qui a une très grande force. Si nous avions fait nos devoirs comme il se devait ces dernières années, nous serions dans la même situation", a déclaré Romeu auprès de Marca.

"Florentino Pérez a une façon de diriger son club face à laquelle on ne peut que lui tirer notre chapeau. Au niveau économique et entrepreneurial, personne ne découvre Monsieur Pérez. Je lui porte une grande admiration au niveau entrepreneurial. Et au niveau personnel, il a toujours été sympathique quand nous nous sommes rencontrés. Je ne peux faire que des éloges sur sa personne."