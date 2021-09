Agacé, Leonardo réagit concernant les révélations salariales de Lionel Messi

L'Equipe a dévoilé les détails du contrat de l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi qui doit percevoir 110 millions d'euros net sur trois ans au sein du club de la capitale.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a réalisé un démenti, dans des propos relayés par la radio RMC. "On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé", a fustigé le Brésilien fort agacé.