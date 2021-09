Le PSG en stage au Qatar en janvier

Pour la première fois depuis 2019, le PSG effectuera son stage hivernal au Qatar

Dans un communiqué, le PSG a annoncé la destination de leur stage hivernal. Ce sera un retour au Qatar, et plus précisément à Doha.

Le "Qatar Winter Tour" s'achèvera par un match amical dans la capitale saoudienne, Riyad. Le Paris Saint-Germain affrontera une équipe composée de joueurs des deux meilleurs clubs d’Arabie Saoudite : le Al-Hilal Football Club et le Al Nassr Football Club.

Les joueurs du PSG s'entraîneront dans le complexe d'Aspire Zone. Au delà de l'aspect sportif, ce stage permettra au Club et ses joueurs de découvrir les nouvelle attractions et expériences développées depuis la dernière visite du Club et de valoriser le Qatar en tant que destination touristique.

Le stage se déroulera du 16 au 20 janvier 2022, à la suite de la rencontre face à Brest comptant pour la 21e journée de Ligue 1.