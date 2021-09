Le torchon brûle-t-il entre Pep Guardiola et son public ? "Je ne m'excuserai pas"

Les propos de Pep Guardiola au sujet du soutien du public en Ligue des Champions n'ont pas été appréciés des supporters. Le Catalan, cependant, ne s'excusera pas.

Alors que le président du syndicat des supporters de Manchester City, Kevin Parker, avait répondu à Pep Guardiola, lui conseillant de "s'en tenir à coacher" en soulignant les difficultés pour de nombreux fans de City de se rendre au stade un mercredi à 20h, l'entraîneur des Citizens ne semble pas faire machine arrière. "Je suis surpris de la réaction de cet homme. Ce n'est pas la première fois que je dis ça dans ma carrière", s'étonne Guardiola dans des propos relayés par Sky Sports.

"Je ne vais pas m'excuser de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous avions besoin de soutien. Peu importe combien viennent mais je les enjoins à venir et à nous soutenir car nous en avons besoin", nuance le Catalan. "Je n'ai jamais demandé pourquoi les gens ne viennent pas. Je suis juste très heureux quand ils sont là. Les fans sont la plus importante part de ce club. S'ils ne sont pas contents de moi, alors je m'en irai, c'est certain. Je suis un fan moi-même. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Quand je fais des erreurs, je m'en excuse, mais ce n'est pas le cas cette fois, cette personne met des mots que je n'ai pas prononcés dans ma bouche", conclut-il.