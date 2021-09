🎥 Le directeur général de Lens revient sur les incidents survenus contre Lille : "Il y a eu quelques gestes qui ont mis le feu aux poudres"

Le derby du Nord remporté par le Racing Club de Lens face à Lille (1-0) a offert une bien mauvaise image au football français avec

Le début de la seconde période a été retardé d’une demi-heure après l’envahissement de la pelouse par plusieurs dizaines de supporters lensois, qui se sont dirigés vers le parcage de leurs rivaux lillois. Le match a finalement pu reprendre et Lens l’a emporté (1-0).

Football : les incidents pendant la mi-temps du match de ligue 1, Lens-Lille, ont fait 6 blessés. Deux personnes ont été interpellées. #RCLLOSC #Ligue1UberEatspic.twitter.com/7VhWyHBFxG — N24 (@N24brk) September 19, 2021

Arnaud Pouille, le directeur général des Sang et Or, s'est exprimé sur les échauffourées qu'il condamne fermement. "J'ai une idée précise de ce qu'il s'est passé. Mais je ne veux pas influencer qui que ce soit par une prise de parole. Ça ne relève pas de notre autorité. Il y a eu quelques gestes qui ont mis le feu aux poudres et une réaction qui est dommageable. Mais dans ces cas-là, la prise de parole est compliquée parce que quoi que vous disiez, vous donnez le sentiment que vous voulez influer. On condamne tout acte de violence. Il y a des procédures qui sont en cours. Au niveau de la LFP, au niveau de la justice, il y aura des plaintes déposées par le club, et par le club adverse aussi de ce que j'ai compris. Dans ce cadre tumultueux de la mi-temps, il faut saluer la rapidité des délégués, des autorités préfectorales, qui ont permis une reprise de rencontre relativement rapide", a-t-il confié en conférence de presse.