Changement, VAR, penalty arrêté: la folle dernière minute de West Ham-Man U

Les Red Devils ont vu la victoire leur échapper, mais David De Gea a assuré!

C'était le jour des revanches pour Manchester United. Celle de Jesse Lingard, d'abord, qui avait offert la victoire aux Young Boys sur un autobut en Ligue des Champions mercredi et qui a inscrit le but de la victoire à West Ham. Et celle de David De Gea ensuite.

Héros malheureux de la dernière finale d'Europa League, au cours de laquelle il avait manqué son tir au but et n'avait pas réussi à repousser la moindre des onze tentatives de Villarreal. Ce dimanche, l'Espagnol a été plus que précieux pour Manchester United. Il a repoussé le penalty tiré par Mark Noble... qui venait de monter au jeu, expressément pour le tirer...