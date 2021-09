Encore victorieux, les Napolitains continuent de surprendre

Vainqueurs faciles 0-4 hier soir sur la pelouse de la Sampdoria, Naples enchaîne une cinquième victoire en autant de rencontres de championnat.

Le doublé de l'Inter? La reprise de pouvoir de la Juventus? Le vent de fraîcheur de l'Atalanta? La confirmation du retour de l'AC Milan? Durant la trêve estivale, bien malin celui qui pouvait prédire le déroulement du début de saison en Série A. Mais personne ou presque n'avait vu venir le début de saison tonitruant du Napoli. Les hommes de Luciano Spalletti signent le sans faute en ce début de saison : cinq victoires en autant de rencontres de championnat et un bon match nul obtenu sur la pelouse de Leicester en Europa League.

© photonews

Ayant manqué de peu une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison dernière, les Napolitains apparaissent revanchards, déterminés, et incroyablement bien rodés. Arrivé fin mai dernier pour succéder à Gennaro Gattuso, limogé quelques jours après le partage à domicile face à l'Hellas Vérone lors de la 38e journée de Série A synonyme de non-qualification en Ligue des Champions, Luciano Spalletti est loin d'être étranger à ce début de saison réussi.

Dans le onze de base, peu de changements par rapport à la saison dernière, si ce n'est l'arrivée d'André-Franck Zambo Anguissa. Arrivé en prêt de Fulham cet été, Zambo Anguissa est la bonne surprise que personne n'attendait. Très solide, le milieu de terrain n'a manqué que sept minutes sur les quatre dernières rencontres. Véritable sentinelle, il permet également à Fabian Ruiz de jouer plus haut, et cela se ressent. Déjà deux buts et deux passes décisives cette saison pour le milieu de terrain espagnol, ce qui est déjà relativement proche de ses cinq buts et quatre passes décisives délivrées en 2018-2019, soit son meilleur total depuis son arrivée à Naples cette année-là.

Le travail de Zambo Anguissa encore sur le quatrième but de Naples. Très grosse heure de jeu pour l'ancien de l'OM :- 39 ballons, 5 perdus- 4 duels, 100% remportés— Thomas Bonnavent (@TBonnavent) September 23, 2021

Dans cet effectif très bien huilé, Dries Mertens, qui n'a plus joué depuis la défaite face à l'Italie, n'aura pas facile de retrouver sa place dans une attaque composée de Lorenzo Insigne (un but, deux passes décisives), Hirving Lozano (un but, deux passes décisives) et Victor Osimhen (cinq buts), le tout orchestré par Piotr Zielinski.

Naples cette saison, c'est donc une excellente solidité défensive (deux buts concédés en cinq matchs, ce qui en fait la meilleure défense en compagnie de l'AC Milan), mais aussi une redoutable efficacité offensive. Avec 14 buts marqués, le Napoli est la deuxième meilleure attaque de Série A, derrière l'Inter (18 buts).

La différence entre le Napoli parfois poussif de Gennaro Gatusso la saison dernière et celui de Luciano Spalletti cette année est frappante. Les Napolitains recevront Cagliari ce week-end et le Spartak Moscou cette semaine, une bonne occasion pour eux de confirmer ce début de saison tonitruant.

© photonews

Dans un championnat qui s'annonce indécis, entre l'Inter, l'AC Milan, l'As Rome, Naples et un potentiel retour aux affaires de la Juventus, les hommes de Luciano Spalletti pourront-ils créer la surprise? Premier élement de réponse dans quelques semaines.