Lukaku contre De Bruyne, les " Blues » s'affrontent

Ce samedi, deux des quatre ténors du championnat s'affrontent. Manchester City se déplace à Chelsea pour tenter de recoller au trio de tête.

Les fans de Premier League n’auront pas le blues lorsque les « Blues » de Chelsea vont affronter les « Skyblues » de Manchester City ce samedi après-midi. Les hommes de Pep Guardiola, qui ne sont pas parvenus à trouver l’ouverture la semaine dernière face à Southampton, se déplacent chez les Champions d’Europe en titre. Les Blues sont presque injouables depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. En 24 rencontres de championnats sous la houlette du tacticien allemand, les Blues comptent 15 clean-sheets. Depuis qu’il est arrivé en Angleterre, personne n’a fait mieux.

Les lacunes de Chelsea la saison dernière résidaient en majeure partie en attaque, en partie à cause du manque d’efficacité de Timo Werner. Mais depuis l’arrivée de Romelu Lukaku cet été, ces problèmes semblent être envolés. En quatre rencontres de Premier League, Big Rom a déjà inscrit trois buts (et un en Ligue des Champions) et se révèle être l’élément qui manquait aux hommes de Thomas Tuchel pour devenir une vraie armada. Cette saison, dix joueurs différents ont déjà trouvé le chemin des filets pour les Blues, ce qui prouve qu’en plus d’être un excellent finisseur, Romelu rend meilleur les joueurs autour de lui. Invaincus depuis le 23 mai dernier (défaite 2-1 à Aston Villa en dernière journée de championnat), Chelsea recevra City avec le capital confiance au maximum. Auteurs d’un 13/15, les hommes de Thomas Tuchel ont l’occasion de prendre six points d’avance sur les champions en titre. Vainqueurs des trois derniers affrontements contre les Cityzens, dont une demi-finale de FA Cup et surtout une finale de Ligue des Champions, Chelsea et Thomas Tuchel semblent avoir trouvé la parade pour contrer les assauts des hommes de Pep Guardiola.

Côté Cityzens d’ailleurs, la situation est un petit peu moins rose, même si elle est loin d’être alarmante. Après les deux 5-0 infligés à Norwich et à Arsenal, Manchester City montre quelques signes de faiblesse, même si les Skyblues n’ont plus perdu depuis la première journée de championnat. Une victoire étriquée et peu convaincante à Leicester, puis un nul vierge à domicile face à Southampton. Avec un seul tir cadré en seize tentatives face aux Saints, l’équipe de Pep Guardiola a une nouvelle fois démontré toutes ses difficultés à trouver la faille. En effet, même si Manchester City a l’habitude de dérouler une fois que la marque est ouverte, débloquer le compteur n’est pas un nouveau problème. En Ligue des Champions, les trois buts encaissés face à Leipzig à domicile montrent que défensivement, les Cityzens peuvent également se montrer friables.

Pas trop d’inquiétude cependant à avoir pour Manchester City, qui avait débuté la saison dernière de la même manière, avant de devenir un véritable rouleau compresseur à partir de décembre. Les Skyblues pointaient en effet à la 13e place en Premier League après neuf journées.

© photonews

Face à Wycombe, Kevin De Bruyne était titulaire, tout comme Roméo Lavia. Auteur du but égalisateur, KDB semble enfin prêt à retrouver une place de titulaire. Dans le onze de base face à Leipzig, De Bruyne n’avait pas livré une grande prestation, probablement pas encore entièrement remis de sa blessure. Il avait d’ailleurs été remis sur le banc face à Southampton le week-end dernier. Le Diable a trouvé le chemin des filets lors des trois derniers affrontements face à son ancien club en Premier League, et nul doute que KDB aura à cœur de faire perdurer cette statistique ce samedi. Quant à Lavia, auteur d’une bonne prestation face à Wycombe pour sa première en professionnel à 17 ans, il pourrait à nouveau être dans le groupe des Cityzens. Cependant, il est difficilement imaginable de le voir prendre place devant la défense des Skyblues pour une rencontre si importante.