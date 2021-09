Priske et l'Antwerp se sont imposés à l'Union: "Mais ce n'était pas bon"

L'Antwerp n'a pas montré un beau visage sur la pelouse de l'Union, mais les trois points sont anversois.

"Ce n'était pas bon aujourd'hui", a déclaré Brian Priske après la rencontre remportée pas les siens sur la pelouse de l'Union. "Nous avons de la qualité dans l'équipe, mais il faut le montrer sur la pelouse. Et pas seulement quelques minutes, tout au long du match. Aujourd'hui, surtout défensivement, ce n'était pas suffisant".

Mais malgré tout, cette victoire permet au Great Old d'être dans les pas du Club de Bruges. "Oui, nous sommes à un point de la première place, mais pour le moment ce n'est pas vraiment important. Le plus important, c'est de prendre des points, parce que nous sommes dans une période mitigée, où nous ne sommes pas encore à 100%. Cela s'est vu ce dimanche, et j'espère voir à chaque fois du caractère et la qualité de mon équipe. Cela doit être mieux".

Ce jeudi, les joueurs auront l'occasion de le montrer, en Europa League contre Francfort.