Victor Vazquez: "Revenir à Bruges un jour? On ne sait jamais"

Aujourd'hui actif au Los Angelez Galaxy, Victor Vazquez reste très attaché à son ancien club.

Depuis les États-Unis, Victor Vazquez continue d'ailleurs de suivre les performances du Club de Bruges et il est impressionné. "C'est sans doute la meilleure équipe du Club depuis des années et je suis content pour eux, car ils le méritent", insiste-t-il au micro d'Eleven.

Victor Vazquez est d'ailleurs très fier d'avoir fait partie de la famille des Blauw en Zwart. Et l'histoire n'est peut-être pas finie. "On ne sait jamais, peutêtre qu'un jour je reviendrai, dans une autre fonction pour aider le Club à devenir meilleur encore. Les gens me respectent là-bas et c'est réciproque."