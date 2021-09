Le Zenit cartonne Malmö, l'Atalanta prend la mesure des Young Boys

Les Russes n'ont fait qu'une bouchée des Suédois de Malmö (4-0) tandis que la Dea s'est bien rattrapée en dominant les Suisses (1-0).

Zenit-Malmö 4-0

Les Russes avaient chuté à Chelsea lors de la première journée tandis que les Suédois avaient pris cher à domicile face à la Juventus (0-3). Claudinho a mis les siens sur orbite rapidement (9e). Les locaux plieront ensuite la rencontre via des réalisations de Kuzyaev (49e), Sutormin (80e) et Wendel (90e+4). Réduit à dix après l’expulsion d’Ahmedhozic (53e) avant l'heure de jeu, Malmö s'est complètement noyé (4-0). Au classement, le Zenit (3 points) revient à hauteur de la Juventus et de Chelsea qui s’affrontent ce soir.

Atalanta-Young Boys 2-1

Vainqueurs surprises de Manchester United il y a deux semaines (2-1), les Suisses se rendaient à Bergame avec l’objectif de réaliser un nouvel exploit. De son côté, la Dea désirait se reprendre après avoir arraché le match nul à Villarreal (2-2).

L’Atalanta a éprouvé des difficultés contre les Young Boys et n'a pas cessé de presser les visiteurs. Cela portera ses fruits peu après l'heure de jeu. Zapata s'arrachera pour offrir un caviar à Pessina (68e). Zapata (82e) et Muriel (90e) auraient pu doubler la mise, mais Von Ballmoos en décidera autrement. Un succès qui permet à la Dea de prendre provisoirement la tête du groupe F (4 points) en attendant le Man U-Villarreal de ce soir.