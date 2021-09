Réaliser un 6 sur 6 en sortant du pot 4 : la performance rare réalisée par le Sheriff Tiraspol !

Depuis le début de sa campagne européenne, le club moldave réalise exploit sur exploit, dont celui d'effectuer un 6 sur 6 alors qu'il faisait partie du pot 4. Retour sur les quelques rares équipes qui sont parvenues à réaliser cette performance.

La magie de la Ligue des Champions a fait son effet ce mardi soir dans l'antre du Santiago Bernabeu. A domicile, le Real Madrid s'est fait surprendre dans les toutes dernières minutes par le Sheriff Tiraspol (1-2). Le petit poucet moldave est venu à bout de l'ogre espagnol, pourtant habitué des grands rendez-vous.

Grâce sa victoire contre le Shakhtar lors de la première journée de Ligue des Champions, le club de Transnistrie réalise actuellement un sans-faute et est le premier de son groupe avec six unités.

Un rare exploit pour un club sortant du pot 4

En épluchant les résultats des dernières éditions de la Ligue des Champions, nous nous sommes aperçus que le Sheriff était un des seuls clubs à parvenir à réaliser un 6 sur 6 dès l'entame de la campagne européenne en sortant du pot 4. Depuis l'édition 2006-2007, seuls 4 équipes (y compris le Sheriff) sont parvenues à réaliser le sans-faute après deux journées de Ligue des Champions.

En 2007-2008, les Glasgow Rangers furent la première équipe issue du pot 4 a engrangé six poins en deux journées. Versés dans le groupe du FC Barcelone, de Lyon et de Stuttgart, les Ecossais se sont imposés contre les Allemands (2-1) et les Français (0-3) avant d'engranger un beau point à domicile contre Barcelone. Finalement les Rangers termineront à la 3e place de leur groupe avec sept unités.

En 2012-2013, c'est un ancien adversaire d'Anderlecht qui s'était illustré de bien belle manière. Qualifié pour la première fois de son histoire en LDC, le club espagnol de Malaga a vécu cette fois-là une campagne européenne incroyable. Vainqueurs de leur deux premières oppositions contre le Zenith (3-0) et Anderlecht (0-3), le club andalou avait réalisé l'exploit de terminer premier de son groupe devant l'AC Milan avec 12 points. Durant cette saison, Malaga parviendra à se hisser jusqu'en quarts de finale avant d'être éliminé par Dortmund. Actuellement, les Bloquerones végètent dans le bas du classement en D2 espagnole.

© photonews

Plus récemment, l'Inter Milan a réussi pareille performance lors de l'exercice 2018-2019. Après plusieurs années de vaches maigres, les Intéristes retrouvaient la compétition reine en Europe après six ans d'absence. Versés dans le pot 4, les Nerazzurri héritent du groupe composé de Tottenham, du FC Barcelone et du PSV. Après deux victoires face aux Spurs (2-1) et face au PSV (1-2), le club italien ne prendra que deux points lors des quatre dernières rencontres, l'empêchant de justesse de se qualifier pour les 8es de finale.