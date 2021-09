📷 La folle statistique de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions

Avec la victoire en dernière seconde de Manchester United, Cristiano Ronaldo a un peu plus écrit son nom dans les livres d'histoire du football.

En plus du record d'apparitions en Ligue des champions, CR7 compte plusieurs folles statistiques dans la compétition. La victoire de mercredi soir était la 113e du Portugais, ce qui le place 5e sur la liste du plus grand nombre de victoires en LDC derrière... Quatre grands clubs européens !

Le Real Madrid, Barcelone, le Bayern et Manchester United ont gagné plus de matches que lui en C1.

Most UCL games won in the Champions League era:



166 - Real Madrid

156 - Barcelona

153- Bayern

122 - Man Utd

113 - Cristiano Ronaldo

106 - Juventus



Spot the odd one out. ūü§Į pic.twitter.com/2QX4rolxuq