D1B : Westerlo poursuit sa marche en avant

Ce vendredi soir en ouverture de la septième journée de D1B, Westerlo recevait Lommel.

Westerlo n'a éprouvé aucune difficulté à prendre la mesure de Lommel ce week-end. Le leader de D1B a eu du mal en première période face aux Limbourgeois. Toutefois, les Campinois ont ouvert le score après la pause via Daci (56e), 1-0. Quatre minutes plus tard, Van Eenoo doublera la mise sur un assist de Bernat (60e), 2-0. Le score ne bougera plus.

Westerlo compte désormais 17 points au compteur et conforte sa première place au classement. Lommel reste troisième avec 10 unités au compteur.