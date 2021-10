Destination (très) exotique pour Daniel Sturridge

L'ancien international anglais était à la recherche d'un nouveau défi.

Daniel Sturridge (32 ans) n'est plus libre. Sans club depuis son départ de Trabzonspor, en mars 2020, en raison d'une condamnation dans une affaire de paris sportifs, l'attaquant anglais a trouvé preneur de l'autre côté de la planète. En effet, l'ancien joueur de Chelsea et Liverpool s'est engagé pour une année en faveur du club australien de Perth Glory.

"Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible", s'est justifié le joueur formé à Manchester City lors de sa présentation officielle.