L'agent Pini Zahavi inculpé en Belgique pour son travail à Mouscron

Pini Zahavi, l'un des agents les plus influents du monde du football et qui travaille notamment avec Neymar, a été convoqué par un procureur belge pour ses agissements du côté de l'Excel Mouscron.

Il est l'un des agents les plus connus du monde du football : Pini Zahavi, qui travaille notamment avec Neymar dont il aurait arrangé la signature au PSG, et qui aurait également commencé cette année à collaborer avec ... Roberto Martinez, a été convoqué par la justice belge cet été, et interrogé concernant ses agissements dans les coulisses de l'Excel Mouscron.

Zahavi avait participé, discrètement, à la reprise de l'Excel après le départ du LOSC en 2015 via un fonds d'investissement maltais. En 2017, il quitte le club, mais ses neveux y restent impliqués via leur propre fonds d'investissement. Pour son travail à Mouscron, il était soupçonné de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent, notamment en lien avec plusieurs transferts "fantômes" passés par ses fonds d'investissement, mais aussi pour l'injection de financements occultes permettant au club d'obtenir sa licence chaque année.

Le Nieuwsblad rapporte que Pini Zahavi s'est rendu en Belgique de son plein gré pour y être interrogé. Il a ensuite été placé sous liberté conditionnelle.