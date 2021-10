Troisième volet d'un triptyque d'enfer pour Manchester City et Kevin De Bruyne

Après Chelsea et le PSG, Manchester CIty s'attaque à un troisième morceau de choix avant la trêve internationale: place au choc entre les deux derniers champions d'Angleterre en Premier League.

C'est l'incontestable choc du week-end sur les pelouses européennes: les deux derniers champions d'Angleterre ont rendez-vous à Anfield Road, avec la tête de Premier League pour enjeu.

Le contexte: la folle semaine de City

Tombeurs de Chelsea la semaine dernière, battus à Paris en Ligue des Champions, les Cityzens veulent finir leur semaine en beauté dans un choc toujours pétillant contre Liverpool. Mais les Reds auront l'avantage du terrain, le public pour les pousser et sont en confiance: seule équipe invaincue de Premier League, Liverpool reste sur un gros carton en Ligue des Champions à Porto.

En cas de victoire, Liverpool aura, en plus, l'occasion de creuser l'écart sur son rival mancunien: un petit point sépare les deux derniers champions au classement avant le coup d'envoi de ce choc.

Les Belges: la montée en puissance de KDB

Deux joueurs belges pourraient participer à ce choc des titans: Kevin De Bruyne et Divock Origi. Le numéro 7 de City sera, assurément, de la partie. Après un début de saison compliqué par les conséquences de la blessure à la cheville subie pendant l'Euro, KDB monte en puissance et il aura envie de confirmer contre Liverpool.

Si Divock Origi est impliqué, ce sera, sans doute, en tant que joker. Derrière les Mo Salah, Roberto Firmino et autre Diogo Jota, l'attaquant belge se contente d'un temps de jeu minimum, mais il a démontré qu'il pouvait être un joker précieux pour les Reds: avec un assist contre le Milan AC en Ligue des Champions et un but et un assist en League Cup. En championnat, il n'a en revanche joué que deux minutes depuis le début de saison...

Le dernier Liverpool-City: carton bleu ciel à Anfield

La dernière fois que les deux équipes se sont croisées, c'était déjà à Anfield Road, le 7 février dernier. En route pour son septième sacre en Premier League, Manchester City n'avait fait qu'une bouchée de Liverpool. En l'absence de Kevin De Bruyne, blessé, c'est Ilkay Gundogan qui avait montré la voie aux Sky Blues, avec un doublé, Phil Foden et Raheem Sterling avaient terminé le travail dans le dernier quart d'heure (1-4).