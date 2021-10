Globalement encensé pour ses performances très abouties depuis son retour à Manchester United, le Portugais n'échappe toutefois pas aux critiques.

Alors que Manchester United traverse une période difficile avec une série de deux défaites et un nul sur la scène nationale. Et le Sélectionneur adjoint des Pays-Bas, Danny Blind n’a pas épargné Cristiano Ronaldo (36 ans, 6 matchs et 5 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison).

"Manchester United a perdu sa structure défensive depuis le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo", a lâché l'ex-défenseur des Reds Devils et de l'Ajax Amsterdam sur le plateau de Sportnieuws. "Ronaldo n’est pas tenu de participer activement (au travail défensif), du genre : ‘prends ton temps’. On voit aussi les autres joueurs se regarder en se disant : ‘mais comment on va résoudre ce problème ?' Normalement un attaquant court d’un défenseur central à l’autre. Cela a engendré beaucoup de malentendus. (...) Le pressing n’était déjà pas le point fort de United. Ronaldo n’y participe pas, il n’est pas comme ça. Il ne pense qu’aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon."