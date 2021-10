L'incroyable sauvetage de Rodri devant Fabinho

Un geste défensif de grande classe qui permet à City d'éviter la défaite contre Liverpool.

Manchester City et Liverpool ont fait le spectacle, dimanche soir, avec quatre buts, notamment, en seconde période. Et il y aurait pu y en avoir un cinquième. A quelques minutes du coup de sifflet final, Fabinho pensait en effet pouvoir mettre le ballon au fond d'un but vide, mais Rodri est intervenu pour priver le médian portugais du but de la victoire.