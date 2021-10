Kylian Mbappé revient sur les propos de Noël Le Graët : "Je n'ai pas compris"

Le président de la FFF, Noël Le Graët, avait évoqué un rendez-vous avec Kylian Mbappé après l'Euro 2020, révélant des propos tenus en privé. Le joueur a répondu.

Noël Le Graët, président de la FFF, avait en effet affirmé que Kylian Mbappé lui avait demandé une entrevue à la suite de l'Euro 2020, s'étant senti un peu abandonné à la suite de son penalty manqué. "Ca, je n'ai pas compris. Il a souhaité me rencontrer après l'Euro et je lui ai dit que je partais en vacances, on s'est vus quand je suis revenu", nuance le joueur du PSG.

"C'était quelque chose de confidentiel, je n'ai pas compris quand c'est sorti. Mais je ne lui en tiens pas rigueur, je pense qu'il avait ses raisons", relativise Mbappé. "Mais je ne me suis pas plaint pour ce penalty, je me suis plaint d'avoir été insulté et traité de singe après ce penalty".