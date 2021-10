Italie-Espagne: première cap et record de précocité pour Gavi

C'était la surprise du chef Luis Enrique au coup d'envoi du Final Four de la Ligue des Nations.

Il vient tout juste de fêter ces 17 ans et le voilà déjà international espagnol. Sélectionné pour la toute première fois par Luis Enrique, Gavi est titulaire avec la Roja: le jeune milieu offensif du Barça efigure st en effet dans le onze de base de l'Espagne contre l'Italie en demi-finale de la Ligue des Nations.

À 17 ans et 62 jours, le Blaugrana devient le plus jeune international de l'histoire du football espagnol. Il efface un record qui tenait depuis plus de 80 ans: Angel Zubieta Redondo avait 17 ans et 284 jours quand il a porté le maillot de la sélection espagnole pour la première fois en... 1936!