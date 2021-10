L'UEFA enquête sur les "incidents discriminatoires" au Sparta Prague

Glen Kamara, joueur des Glasgow Rangers, a été victime de huées et sifflets lors du match européen au Sparta Prague.

Le club tchèque avait été condamné à disputer ce match à huis-clos en raison d'incidents lors du match de barrages pour la Ligue des Champions face à l'AS Monaco, mais avait obtenu de l'UEFA l'autorisation d'ouvrir les tribunes à 10.000 enfants. Problème : ces enfants ... ont hué et sifflé Glen Kamara, joueur des Glasgow Rangers d'origine siéraléonaise. L'international finlandais a fini par laisser échapper sa frustration et prendre un second carton jaune.

L'UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête à l'encontre du Sparta Prague pour ces événements. Kamara avait quant à lui déjà été victime de comportement raciste face au Slavia Prague, dans le chef du défenseur Ondrej Kudela lors d'un match d'Europa League. Kudela avait été lourdement sanctionné (10 matchs de suspension).