L'ancien de l'OM Nicolas Nkoulou rebondit en Angleterre

Un nouveau concurrent pour Christian Kabasele : Nicolas Nkoulou (31 ans) rebondit à Watford, 15e de Premier League, où il signe libre jusqu'au terme de la saison. Nkoulou a porté les couleurs de l'OM et de l'OL dans sa carrière, avant de rejoindre le Torino qui l'a laissé sans contrat cet été. L'international camerounais va pouvoir tenter de se relancer sous la houlette de Claudio Ranieri.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX