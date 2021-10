Officiel : Newcastle racheté par un fonds saoudien

Newcastle United passe officiellement sous pavillon saoudien. Les Magpies viennent d'officialiser leur rachat par un consortium provenant d'Arabie Saoudite et principalement soutenu par le Public Investment Fund. L'actuel 19e de Premier League devrait devenir le club le plus riche du monde puisque ses nouveaux propriétaires sont prêts à investir 400... milliards d'euros !

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



