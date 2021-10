Éliminatoires Mondial 2022 : le Brésil enchaîne, l'Argentine cale au Paraguay

La 11e journée des éliminatoires pour le Mondial 2022 en Amérique du Sud se déroulaient ce jeudi soir. Le Brésil poursuit son faute tandis que l'Argentine tourne au ralenti.

Leader, le Brésil a enchaîné un 9e succès en 9 matchs joués, et ce sans Neymar, suspendu. En déplacement au Venezuela, la Canarinha a vu les locaux ouvrir le score via Eric Ramirez de la tête (11e), 1-0. Thiago Silva pensait égaliser, mais son but de la tête sur coup franc était refusé pour une position de hors-jeu. C’est finalement Marquinhos, de la tête, sur corner qui remettait les deux sélections à égalité (71e), 1-1. Gabigol permettra aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre en obtenant un penalty qu’il se chargera lui-même de transformer (85e), 1-2. Dans le temps additionnel, Antony, qui célébrait sa première cape, inscrira le dernier but des siens (90e+5), 1-3.

Deuxième, l’Argentine n'a pas pu faire mieux qu’un nul (0-0) au Paraguay. Malgré des occasions de Joaquin Correa et d'Alejandro Gomez, les protégés de Lionel Scaloni n'ont pas trouvé la faille face à Antony Silva, le portier paraguayen qui a réalisé 8 arrêts. Emiliano Martinez a dû effectuer plusieurs arrêts côté argentin également tandis que Lionel Messi a été muselé durant nonante minutes.

L’Équateur, troisième, s’imposera facilement à domicile face à la Bolivie (3-0), grâce notamment à un doublé d’Enner Valencia. La Colombie et l’Uruguay se quitteront dos à dos(0-0). Le Pérou l'emportera face au Chili (2-0), avec des buts signés Christian Cueva et Sergio Peña.

¡Pasó la Fecha 1⃣1⃣ y estos fueron los resultados de la jornada! ⚽📝#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/CwegkViiDs — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2021