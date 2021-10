Yannick Carrasco : "Nous avons trop reculé, nous jouions dans nos propres seize mètres"

La Belgique a été renversée par la France ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue des nations. Alors qu'ils menaient 2-0 à la pause, les Diables Rouges ont vu les Bleus planter trois buts en seconde période.

La Belgique a été incapable de garder le ballon après la mi-temps et a oublié de continuer à jouer vers l'avant. "La France devait pousser après ce double déficit et elle l'a fait", a confié Yannick Carrasco, auteur du premier but. "Et nous avons reculé beaucoup trop. Nous jouions dans nos propres seize mètres", a lâché le joueur de l'Atlético Madrid.

Au lieu de se précipiter vers l'avant, les Diables Rouges se sont mis en difficulté. "Il n'y avait pas assez de calme sur le ballon et la pression française a continué. L'égalisation française (2-2) a été un véritable choc. Et encore une fois, ce sont les détails qui ont décidé. Comme ce 3-2, qui a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres", a conclu Carrasco.