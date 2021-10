Dries Mertens buteur en amical avec le Napoli

Dries Mertens semble prêt à revenir aux affaires après sa longue absence des suites de son opération à l'épaule.

Alors que le break international bat son plein, le Belge a pris part à une rencontre amicale face à la réserve du Napoli et s'est distingué avec un doublé.

Mais outre le niveau ou la qualité de l'opposition, le plus important pour Mertens était de retrouver du rythme et de la confiance.

Le Diable Rouge de 34 ans avait déjà obtenu quelques minutes de jeu la semaine dernière, en fin de match contre la Fiorentina.

📌 #Mertens, #Politano and #Demme score in friendly against the U19s



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/U5m2qzcAjY