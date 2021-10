Les U18 belges vainqueurs en Croatie

La Belgique U18 dispute durant cette trêve internationale un tournoi à 4 équipes en Croatie. Mardi, l'équipe de Thierry Siquet affrontait le pays-hôte et l'a emporté 1-2. Ce vendredi, elle poursuivait son tournoi contre la République Tchéque avec une autre victoire à la clef (0-1).

Les U18 affronteront le Danemark mardi prochain pour conclure leur tournoi.

Our U18 is back in business in Croatia! 🇭🇷 1️⃣-2️⃣ 🇧🇪 pic.twitter.com/BEBtyxDMxY

Two victories in a row for our U18: 0-1 against Czech Rep. 🇨🇿😍 pic.twitter.com/KOqeESh5Lq