L'Italie jouera pour gagner : "Pas intéressés par ce que Courtois pense de ce match"

Les Diables affrontent l'Italie demain, l'occasion d'un match de haut calibre face au champion d'Europe en titre.

Malgré l'enjeu de la rencontre, l'Italie qui jouera devant son public souhaitera reprendre sa série de victoires après sa défaite contre l'Espagne.

Tout comme du côté belge, il devrait y avoir des changements dans le onze de Roberto Mancini. Leonardo Bonucci est suspendu, mais d'autres joueurs pourraient recevoir une chance : "Nous allons sûrement faire quelques changements. C'est le bon moment pour donner une chance aux jeunes, afin qu'ils soient prêts pour le moment où nous aurons vraiment besoin d'eux", a confié Mancini en conférence de presse.

"Cela ne signifie pas que nous ne pensons pas que le match contre la Belgique est important. Nous voulons le gagner."

Jorginho pour sa part est revenu sur les propos du portier des Diables : "Nous ne sommes pas intéressés par ce que Courtois ou les Belges pensent de ce match. La seule chose qui compte est la façon dont nous abordons ce match et notre motivation. Nous avons perdu pour la première fois après une série de 37 matchs et nous avons envie de faire mieux. Ce ne sera pas facile : la Belgique a une équipe de haut niveau et est numéro un mondial depuis plusieurs années. Nous devrons jouer à cent pour cent pour les battre", ponctue le joueur de Chelsea.