Martinez donne des nouvelles de Lukaku et Hazard et affirme qu'il y aura des changements contre l'Italie

Deux jours après la défaite décevante contre la France, Roberto Martinez était déjà à nouveau lui-même. Après le match, il a critiqué ses joueurs, mais la veille de l'Italie, il les a de nouveau protégés. Et pour ce qui est du match, nous ne verrons pas beaucoup de nouveaux visages.

Roberto Martinez, comment voyez-vous le match contre la France maintenant ?

"En première mi-temps, nous avons montré tout le bien que nous avons construit au cours des trois dernières années. En deuxième mi-temps, nous avons montré tout le travail qu'il reste à faire dans les mois à venir."

Eden Hazard et Romelu Lukaku ont quitté le camp. Que pouvez-vous dire d'eux ?

"Dans les deux cas, les muscles sont surchargés. Comme nous n'avons pas ici les installations que nous avons à Tubize, ils sont retournés en Belgique. Là-bas, nous les préparerons pour leurs clubs, mais je ne peux pas dire s'ils pourront y jouer la semaine prochaine. Thomas Foket, c'est autre chose. Il s'est blessé lors de l'échauffement et a souffert d'une blessure au mollet. Il est retourné à Reims."

Allez-vous donner une chance à des jeunes comme De Ketelaere et Theate demain ?

"Nous avons commencé un nouveau cycle. Nous nous préparons pour le Qatar. Nous allons donc préparer les joueurs et leur donner des chances quand ils seront prêts. Je ne vais pas prendre de risques en jetant les gars qui ne sont pas prêts dans la cage aux lions. Jérémy Doku, par exemple, était prêt et a eu sa chance. Je n'ai pas peur de donner des opportunités aux jeunes et il y aura des changements. Mais je ne vais pas changer pour le plaisir de changer."

Mais vous n'allez pas aligner une "équipe B" ?

"Nous avons créé un style de jeu où plusieurs joueurs peuvent apporter ce dont l'équipe a besoin. Il n'y a pas deux joueurs identiques, mais il ne s'agit pas d'individus. Les joueurs qui vont arriver vont apporter quelque chose."

Youri Tielemans n'a pas besoin d'une pause ?

"Je pense qu'il est injuste de le mettre en avant pour ce match contre la France. Il a eu beaucoup d'influence en première mi-temps. Youri a eu le courage d'essayer de récupérer le ballon après l'avoir perdu. Nous avons collectivement échoué dans cette deuxième mi-temps."

La première place au classement de la FIFA n'est plus acquise. Vous y travaillez ?

"Cela fait trois ans que nous sommes numéro un et c'est important. Nous voulons rester comme ça. Mais notre plus grande motivation est de nous améliorer. La deuxième mi-temps contre la France a montré que nous ne sommes pas encore un produit fini."