CONCACAF : le Panama de Murillo frappe un grand coup face aux USA, le Mexique seul en tête

Les qualifications pour le Mondial 2022 se poursuivent en zone Concacaf, où le Panama a battu les USA.

Le Panama, avec Michael Murillo au coup d'envoi, a remporté une victoire très importante cette nuit face aux USA dans la course au Mondial 2022 (1-0). Un résultat qui permet aux Canaleros de revenir à hauteur de leur adversaire au classement, avec 8 points, et d'intégrer les places qualificatives directes pour la Coupe du Monde.

Le Panama dépasse ainsi le Canada, qui a perdu des plumes en Jamaïque (0-0) où Shamar Nicholson était titulaire en pointe aux côtés de Kemar Roofe. Les Canadiens sont quatrièmes, soit en position de barragiste, avec 7 points. La Jamaïque est dernière de la poule avec 2 points seulement.

Un résultat qui permet au Costa Rica de venir talonner le Canada : les Ticos ont battu le Salvador (2-1) et ne sont plus qu'à un point de la 4e place synonyme de barrages. Ils dépassent leur adversaire du jour. En tête, pas de changement : le Mexique a dominé le Honduras (3-0), où Andy Najar est entré au jeu, et compte désormais 3 points d'avance sur les USA et le Panama.