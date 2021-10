🎥 Le Lyonnais Shaqiri au centre d'une polémique

L'ailier suisse est au centre d'une polémique avec la Serbie.

La trêve internationale n’aura pas été de tout repos pour le Lyonnais Xherdan Shaqiri (30 ans, 90 sélections et 23 buts). Samedi, à l’issue de la victoire contre l’Irlande du Nord (2-0) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’ailier suisse donnait une interview à la télévision lorsqu’un spectateur a réussi à pénétrer sur le terrain et à mettre une veste sur le dos du Gone. Problème : celle-ci comportait le logo de l’UCK, une milice kosovar-albanaise considérée comme une organisation terroriste par certains pays, dont la Serbie.

D’abord étonné, Shaqiri a souri avant d’enlever la veste dès qu’il a vu le logo. Mais cela n’a pas suffi à la Fédération serbe, qui demande des sanctions à l’encontre de l’Helvète ! "Nous préparons actuellement une lettre de protestation que nous enverrons à la FIFA dans la journée. Nous exigerons une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l'organisation terroriste criminelle ‘UCK’ lors d'une déclaration aux médias", a écrit l’instance.

Plus "victime que coupable", comme le souligne la presse suisse, Shaqiri bénéficie du soutien de sa Fédération (ASF). "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi", a encensé l’instance, qui a annoncé avoir prononcé une interdiction de stade à l'encontre de l'intrus.