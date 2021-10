Un jeune ivoirien de ... 13 ans joue ses premières minutes en pro aux USA

Le club du Real Monarchs, réserve du Real Salt Lake, a offert ses premières minutes de jeu à un joueur de ... 13 ans, ce qui en a fait le plus jeune sportif professionnel de l'histoire du sport américain.

Alex Kei n'a que 13 ans mais est d'une précocité phénoménale : lors du match d'USL (D2 américaine) entre le Real Monarchs et les Colorado Switchbacks, il est entré au jeu à la 61e minute et est ainsi devenu le plus jeune professionnel de l'histoire du sport collectif américain.

History on a Friday night in Herriman, Utah from one of our own.



Axel Kei becomes the youngest to appear for a professional American sports team at 13 years, 9 months and 9 days! pic.twitter.com/uOcmcsUDi3 — Real Salt Lake Academy (@RSLAcademy) October 9, 2021