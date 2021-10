Eden Hazard vers un retour en Angleterre pour se relancer ?

Eden Hazard va-t-il devoir quitter le Real Madrid pour retrouver ses jambes d'antan ? La possibilité commence à être évoquée.

Et d'après le média catalan El Nacional, désormais repris même en Angleterre par le Daily Mail, ce n'est ni plus ni moins que Chelsea, l'ancien club d'Eden Hazard, qui aurait fait du retour au bercail de son ex-star une priorité. Roman Abramovich, propriétaire des Blues, serait persuadé qu'un retour à Chelsea permettrait à Hazard de retrouver son meilleur niveau, lui qui est désormais réserviste à Madrid et encore régulièrement gêné par de petites blessures.

Chelsea aurait ainsi contacté Fiorentino Perez concernant un éventuel retour, et Hazard lui-même serait intéressé à cette idée. Le Real Madrid ne serait pas contre un départ, le Diable Rouge n'ayant jamais réussi à avoir un réel impact sur le jeu madrilène. Seul obstacle : le club londonien ne voudrait pas mettre plus de 40 millions d'euros sur la table, alors que le Real avait dépensé 115 millions pour s'offrir le joueur de l'année 2015 en Angleterre.