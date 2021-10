Coup dur pour Raphaël Varane et Manchester United

Manchester United a annoncé ce mardi que Raphaël Varane (28 ans) manquerait plusieurs semaines de compétition à la suite de sa blessure à l'aine, occasionnée en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Varane s'était blessé en dégageant un centre de Ferran Torres et avait dû être remplacé par Dayot Upamecano. Une mauvaise nouvelle pour Ole Gunnar Solskjaer, privé de son nouveau patron défensif ...

ℹ️ The latest on the injury sustained by @RaphaelVarane in the #NationsLeague final 👇#MUFC