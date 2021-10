Le Camp Nou pourra refaire le plein

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui pourra à nouveau autoriser 100% de la capacité de son stade, suite à l'allègement des restrictions sanitaires.

Limité jusqu'ici à 60 % de sa capacité, les supporters pourront bientôt revenir en masse au Camp Nou : "Après un an et demi sans matches, puis des matches dans un stade vide, puis des matches avec restrictions, le moment est enfin venu de remplir à nouveau notre stade", peut-on lire sur le site du club.

Cette nouvelle tombe à pic, avec le Clasico qui se profile (le 24 octobre), et deux rencontres importantes à domicile à l'occasion des réceptions de Valence et du Dynamo Kiev.

[BREAKING NEWS]

Catalan @govern confirms that 100% attendance will be permitted from Friday at outdoor sports venues throughout Cataloniapic.twitter.com/TCuNko10qu