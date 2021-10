Le grand frère Ramazani de retour en Belgique

Un ancien jeune du Sporting Lokeren revient au club : le grand frère de Largie Ramazani, Diamant, international burundais.

Diamant Ramazani (22 ans) s'entraînait depuis quelques jours avec Lokeren-Temse et va bel et bien rejoindre le nouveau pensionnaire du Daknam, lui qui a été formé au Sporting Lokeren et s'était retrouvé sans club suite à la disparition de celui-ci. Ramazani avait eu l'occasion de disputer 2 rencontres en D1B quand le club y évoluait.

Arrière droit, Diamant Ramazani est le grand frère du talent belge Largie Ramazani, actif à l'UD Almeria en D2 espagnole. Il est également international burundais (4 sélections).