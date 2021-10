Coup dur pour Ferran Torres et l'Espagne

Peu utilisé par Pep Guardiola du côté de Manchester City, l'ailier espagnol va devoir ronger son frein.

Blessé avec l'Espagne durant la Ligue des Nations, Ferran Torres (21 ans, 7 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) souffre d'une fracture au pied droit et manquera un mois et demi de compétition.

Si Manchester City dispose d'une profondeur de banc suffisante pour compenser son absence, ce n'est pas le cas de la Roja, qui va devoir faire sans un de ses meilleurs atouts offensifs pour les deux rencontres décisives des éliminatoires du Mondial 2022 face à la Grèce et en Suède, mi-novembre