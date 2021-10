Nouveau contrat pour Josip Stanisic au Bayern

À 21 ans, Josip Stanisic a décidé de prolonger l'aventure avec le Bayern Munich. Le latéral droit croate a signé un nouveau contrat de quatre ans avec le club bavarois.

Arrivé en 2017 au centre de formation du Bayern, Josip Stanisic a franchi les étapes pour s'installer petit à petit dans le noyau de l'équipe première. A 21 ans, il totalise 9 matchs avec l'équipe A du Bayern et vient d'obtenir ses premières caps avec l'équipe nationale croate.

Josip had a little something to take care of after today's training session... ✍️ #Stanišić2025 pic.twitter.com/IPk0gS4mlB