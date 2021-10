Raheem Sterling évoque un départ de Manchester City

Raheem Sterling évolue à Manchester City depuis 2015. Cette saison, il doit se contenter d'un rôle de réserviste. De quoi envisager un départ ?

Raheem Sterling a fait partie des joueurs les plus en vue de l'Euro 2020, mais n'est pas revenu en club avec le même statut : cette saison, l'attaquant fait office de joker de luxe aux yeux de Pep Guardiola. Ce qui n'est pas forcément pour lui plaire, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023 et pourrait donc envisager un départ.

Et potentiellement une première expérience à l'étranger ? "Je serais intéressé par une expérience en France ou en Espagne", affirme Sterling au FT Business. "En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et l'Angleterre, et je me suis toujours dit que j'aimerais un jour jouer à l'étranger".

En France, un seul club peut se permettre d'attirer à court terme le joueur, arrivé contre plus de 60 millions d'euros de Liverpool en 2015 : le PSG. En Espagne, les pistes mènent naturellement au Real Madrid, le FC Barcelone n'étant actuellement pas en grande forme financière. Affaire à suivre...