Surprenant : Charly Musonda Jr vide son compte Instagram

Alors qu'il fête aujourd'hui ses 25 ans, Charly Musonda Jr est toujours dans une situation qui pose question. Revenu avec les U23 de Chelsea, l'ancien prodige du foot belge a même posé un geste fort sur les réseaux.

Charly Musonda Jr a 25 ans aujourd'hui, et semblait sur la voie du retour, si pas au haut niveau, au moins au sein du football professionnel. L'ancien prodige d'Anderlecht a fait son retour avec les U23 de Chelsea, plus de deux ans après ses dernières minutes du jeu et une lourde blessure de plus.

Mais sur les réseaux, Musonda, qui restait encore plutôt actif, s'est désormais fermé : tous ses posts Instagram ont été supprimés et le joueur a remplacé sa photo de profil par une image totalement noire. On espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle de plus dans sa carrière qui l'a poussé à poser ce drôle de geste ...