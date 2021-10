Jordi Condom abasourdi : "Je n'ai pas d'explication"

A l'autre bout d'une remontada de folie, il y a toujours une victime, et c'était Seraing ce samedi. Jordi Condom peinait à mettre les mots sur ce qui s'était passé.

Comment ? Comment le RFC Seraing a-t-il pu perdre un match qu'il avait tranquillement en main à la pause, avec deux buts d'avance et un homme de plus ? "Je n'ai pas d'explication, vraiment. Nous gérions ce match, nous faisions ce qu'il fallait contre une équipe très forte comme l'Union. À la pause, j'ai bien dit qu'il ne fallait pas se relâcher, que tout était possible avec leurs atouts offensifs. Et après, plus rien", se lamente Jordi Condom en conférence de presse.

Les Métallos ont en effet complètement disparu du match, laissant leur adversaire reprendre le contrôle, puis l'avantage. "Tu vois le score passer de 0-2 à 1-2, 2-2, 3-2 ... Et tu ne comprends pas. Tu te retrouves dans la m**rde", lâche Condom. "C'est la première fois de ma vie qu'une telle chose m'arrive. La jeunesse ? Oui, peut-être, mais à 0-2 et à 11 contre 10 ... Perdre 4-2 ici, d'accord, parce qu'ils nous sont supérieurs. Mais dans ces circonstances ? Non, je ne l'accepte pas", conclut le Catalan.