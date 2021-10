Serie A : la Spezia remonte Salernitana et s'impose

L'équipe de Thiago Motta (ex-PSG, Barcelone et Inter) se donne de l'air dans le bas de classement en Serie A.

La Spezia a assuré sa deuxième victoire de la saison en Serie A. Les hommes de Thiago Motta se sont imposés 2-1 face au promu Salernitana, orphelin de Franck Ribery, blessé.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Granata puisqu'ils ont ouvert le score en fin de première mi-temps via Simy. Mais lors du second acte, la Spezia prenait la rencontre en main et revenant au marquoir grâce à Strelec (51e) avant que Kovalenko ne donne l'avantage aux siens dès l'entame du dernier quart d'heure.

Au classement, la Spezia se donne de l'air et remonte provisoirement à la 15e place avec sept unités alors que Salernitana reste englué à la 19e place avec quatre petits points.