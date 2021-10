🎥 Premier League : victoire complètement folle de Leicester contre Man U avec un magnifique but de Tielemans, De Bruyne buteur avec City

L'ex-Anderlechtois a été l'auteur d'une prestation cinq étoiles face aux Red Devils avec notamment un des buts du week-end.

Youri Tielemans a déjà oublié ses prestations en dents de scie avec les Diables Rouges en Nations. Le milieu de terrain a été l'auteur d'une prestation cinq étoiles lors de la victoire spectaculaire de Leicester 4-2 contre Manchester United.

Menés 0-1 après la 19e suite à une très belle frappe de Greenwood, les Foxes réagissaient dix minutes plus tard avec une magnifique frappe de Youri Tielemans. L'ex-Anderlechtois a nettoyé la lucarne droite de De Gea d'une frappe parfaitement enroulée.

Ce bijou de Youri Tielemans 😍😍😍



Magnifique lob du belge qui remet @LCFC à égalité face à @ManUtd !



C'est 1⃣-1⃣ au King Power Stadium 🇧🇪 pic.twitter.com/3fZ521zVdV — VOOsport (@VOOsport) October 16, 2021

Il faudra attendre le dernier quart d'heure de la seconde période pour voir la rencontre complètement s'emballer. A la 78e, Soyuncu donnait l'avantage à Leicester avant que Rashford ne remette les deux équipes quatre minutes plus tard. Mais quelques secondes seulement après le but mancunien, Vardy permettait aux hommes de Brendan Rodgers de reprendre l'avantage avant que Daka n'inscrive le 4-2 dans le temps additionnel. On notera également que Castagne a joué l'intégralité de la rencontre dans le couloir gauche de Leicester.

Kevin De Bruyne décisif

Un autre Diable Rouge a fait parler la poudre cette après-midi sur les pelouses anglaises. Kevin De Bruyne a participé à la victoire de Manchester City contre Burnley 2-0 en inscrivant le deuxième but de la rencontre. Bernardo Silva avait ouvert la marque en début de rencontre.

De leur côté, Wolverhampton et Leander Dendoncker (présent durant les 90 minutes) ont renversé Aston Villa. Menés 2-0 à la 80e (!) les Wolves se sont finalement imposés 2-3 grâce à des buts de Saïss (80e) Coady (85e) et Neves (90+5).

Auteur d'une belle prestation avec Brighton, Leandro Trossard a dû se contenter du match nul 0-0 contre Watford. Le Belge aurait malgré tout pu inscrire une magnifique reprise de volée mais sa frappe a échoué sur la transversale.

Leandro Trossard à deux doigts de s'offrir l'un des buts du week-end sur cette magnifique volée 😳 🇧🇪



Toujours 0⃣-0⃣ entre Norwich et Brighton ! ⚽ #NORBRI pic.twitter.com/6qIH4tIsCI — VOOsport (@VOOsport) October 16, 2021

Dans la dernière rencontre, Southampton s'est imposé 1-0 contre Leeds.