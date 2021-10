Faïz Selemani plus longtemps au KV Courtrai

Atout offensif n°1 des Kerels, Faïz Selemani va y prolonger son contrat.

Faïz Selemani (28 ans) arrivait en fin de contrat en juin prochain, mais le KV Courtrai a été prévoyant : le contrat du Comorien va être prolongé pour quatre ans. Avec 6 buts et 2 assists, Selemani est l'atout n°1 des Kerels cette saison.

Le KVK et le joueur, via l'entremise de son agent Fouad Ben Kouider, ont conclu un accord : si Selemani signait son nouveau contrat, Courtrai s'engageait à payer ce qu'il restait de l'amende dûe par Faïz Selemani (530.000 euros) suite à sa signature en provenance de l'Union, jugée illégale par le Tribunal du Travail. Tout le monde y gagne, le club pouvant ainsi espérer une vente fructueuse l'été prochain et Selemani devenant au passage le joueur le mieux payé du club.