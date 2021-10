Bonucci se paie Cristiano Ronaldo

Le défenseur italien n'est pas mécontent de ne plus avoir Ronaldo dans son équipe.

Après la victoire au forceps contre le Zénith Saint-Pétersbourg (1-0) mercredi en Ligue des Champions, le défenseur central Leonardo Bonucci (34 ans, 3 matchs en LdC cette saison) a mis en avant les vertus collectives de la Juventus Turin. La conséquence selon lui du départ de Cristiano Ronaldo.

"Est-ce qu’on joue plus en équipe ? C’est tout à fait vrai. Dans un passé récent, nous avions perdu cette caractéristique de la Juve, a expliqué l’Italien au micro de Sky Sport. Nous jouions avec un grand champion, CR7, et nous voulions juste le servir et le mettre en bonne position à chaque fois, en pensant qu'il pouvait résoudre tous les matchs."

Comme il l’avait déjà indiqué récemment, le Transalpin ne regrette donc pas le transfert du quintuple Ballon d’Or, sauveur de Manchester United (3-2) mercredi contre l’Atalanta Bergame.