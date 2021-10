Gerard Piqué meilleur défenseur-buteur de l'histoire de la Ligue des Champions

Buteur avec le Barça mercredi soir, le défenseur catalan rejoint Roberto Carlos.

Grâce à un excellent centre de Jordi Alba, Gerard Piqué a ouvert le score pour le Barça, mercredi soir, contre le Dynamo Kiev. C'était déjà le 16e but du défenseur espagnol en Ligue des Champions: un record!

Roberto Carlos était, jusque-là, l'unique meilleur défenseur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, il est rejoint par Gerard Piqué. Derrière le Brésilien et l'Espagnol, on retrouve deux autres Espagnols (Sergio Ramos et Ivan Helguera, 15 buts) et Dani Alves (12).