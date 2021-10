Ito est fatigué, mais il l'assure: "Jouer les rencontres européennes me donne un extra boost"

Ce jeudi soir, Ito et Genk se déplaceront sur la pelouse de West Ham. Une rencontre difficile, mais le Japonais veut que son équipe prenne conscience de ses qualités.

Certains joueurs de Genk, comme Ito, ont voyagé beaucoup ces dernières semaines, à cause des rencontres internationales. Le Japonais, "qui sait qu'il n'est pas le seul dans le cas, et que c'est pareil dans plusieurs équipes", veut rassurer les supporters limbourgeois: "Je suis un peu fatigué, mais rassurez-vous: je me suis bien reposé, et j'ai encore de l'essence dans le réservoir", a déclaré le joueur de Genk dans Het Belang Van Limburg.

Pour Ito, les rencontres européennes sont à part: "Ces rencontres du top me donnent un extra boost, j'aime me mesurer aux meilleurs. Quand j'étais enfant, je regardais toutes les rencontres de Manchester United, donc je suis content de pouvoir jouer cette rencontre. Il faudra que toute l'équipe puisse prendre conscience de ses qualités".

En plus de cette rencontre, Ito a prolongé son contrat avec le KRC Genk il y a quelques jours, jusqu'en 2024.