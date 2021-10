Ronaldinho sous le charme d'un joueur du PSG

L'ancien attaquant brésilien a assisté à la rencontre entre le PSG et Leipzig.

Présent dans la capitale en milieu de semaine, pour la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig (3-2), la légende Ronaldinho a pris le temps d’accorder un entretien au journal Le Parisien. L’occasion notamment pour le Brésilien d’évoquer tout le bien qu’il pense de l’attaquant des Rouge et Bleu, Kylian Mbappé (22 ans, 13 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison).

"Quel joueur ! Il est d’une autre génération encore mais il te donne envie de le voir jouer. C’est un mec bien. C’est le style de jeu que j’adore. (...) C’est le foot que tout le monde aime, non ? Avec des caractéristiques de dribbles, de vitesse que j’adore. Ce sont des joueurs que j’aime voir jouer. Mbappé sera Ballon d’or un jour. Il est tellement jeune mais il a déjà une belle carrière", a souligné Ronnie, suiveur assidu des performances du phénomène français donc, mais aussi de son ancien club, le PSG (2001-2003).