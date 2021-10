Mo Salah: "J'aimerais rester à Liverpool jusqu'à la fin de ma carrière"

Quel avenir pour Mo Salah? Si ça ne tenait qu'à lui, l'Egyptien ne bougerait pas de Liverpool.

Mo Salah a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières années, mais il n'a jamais eu l'intention de quitter Liverpool. Dans un entretien accordé à Sky Sports, il révèle d'ailleurs qu'il espère séjourner à Anfield Road le plus longtemps possible. "Cela ne dépend pas que de moi, mais si vous me posez la question, j'aimerais rester à Liverpool jusqu'à la fin de ma carrière."

"En ce moment, je ne peux pas m'imaginer jouer ailleurs qu'ici, à Liverpool", ajoute l'Egyptien. Mo Salah était arrivé à Liverpool en provenance de la Roma. Quatre ans, une Ligue des Champions, un titre de champion d'Angleterre et 137 buts plus tard, il a définitivement conquis le coeur des supporters des Reds.